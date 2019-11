An einem exponierten Standort entsteht seit dieser Woche der neue Rosengarten des Egaparks. Es erübrigt sich nahezu zu sagen, dass somit zugleich eine der größten Pflanzaktionen für die Bundesgartenschau 2021 begann.

Im südlichen Teil des Egaparks, aber ganz in der Nähe des Klimazonenhauses Danakil, von der Wasserachse zu sehen und mit offenem Blick zum Steiger hin – der Rosengarten sollte wohl keinem Ega- und Buga-Besucher verborgen bleiben. Und keiner sollte ihn auch verpassen, wenn man nach den Beschreibungen dessen geht, was 2021 hier zu sehen sein wird. „Das Thema Rosen wird neu geordnet“, verspricht Chris Lange, Betriebsleiter des Egaparks. Vom Danakil kommend werden zunächst aktuelle Rosenzüchtungen gezeigt. Es schließt sich ein Bereich an, wo Nachzüchtungen von bekannten DDR-Rosen gepflanzt werden. Sie stammen vom Rosenhof Rönigk aus Bad Langensalza. Hier wurden Sorten wie Sonnengold, Journal oder Vulkan aus Trieben veredelt, die aus dem alten Ega-Bestand stammen.

Veredelung aus alten Ega-Pflanzen

Dass die Rosenstadt Bad Langensalza zum Zuge kommt, war ein logischer Schritt. Schließlich wurden hier bei der GPG „Roter Oktober“ allein 91 Sorten gezüchtet, die sich in der gesamten DDR großer Beliebtheit erfreuten. Firlefanz, Kristall, „Geschwister Scholl“ sind nur einige Namen. „Oder Fortissimo, eine langstielige Strauchrose, die man in eine Bodenvase stellen konnte“, erinnert sich Hans Berger, der aus Bad Langensalza zum Baubeginn auf die Ega gekommen war. Letzteres war Ehrensache, ist der 84-Jährige doch der Sohn von Anni und Walter Berger, die die Zucht der 91 Rosensorten in der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft (GPG) in ihren Händen hielten. So freut sich Hans Berger heute, dass die Tradition seiner Heimatstadt auf der Ega weiter gewürdigt wird.

Mehrere thematische Bereiche

Allerdings wird bei der Neugestaltung ein Schritt weiter gegangen, wie Chris Lange erläutert. So werden die alten DDR-Sorten mit welchen kombiniert, die aus dem Westen Deutschlands stammen. „Es ist also eine Wiedervereinigung auf dem Rosenbeet.“

Hans Berger vor der ersten Pflanze des neuen Rosengartens. Es ist eine Strauchrose der Sorte „Schlossgarten“. Foto: Marco Schmidt

Neues mit Altem zu vereinen, ist ein Credo bei der Gestaltung des Areals, die vom Büro Swup Landschaftsarchitekten Berlin entworfen wurde. Etliche Elemente des 1990 gebauten Rosengartens können die Besucher, einschließlich geretteter Materialien, wiedererkennen. Nicht mehr zu sehen weil zum Baubeginn erneut versenkt sind Dokumente aus einer Schatulle, die bereits 1990 adäquat zu einer Hinterlassenschaft in einem Grundstein in der Erde verschwanden: Eine Thüringer Allgemeine, D-Mark in einer Geldbörse, die Visitenkarte des damaligen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel und sogar Genehmigungspapiere der Baubehörde und Ega-Flyer. Dies alles kam in die neue Röhre hinein, dazu aber eine aktuelle Tageszeitung und Buga-Infoblätter. Und damit die Schatulle auch ein weiteres gefunden werden kann, erhielt sie einen sicheren Platz. Unter der Skulptur „Fuchs und Storch“ aus DDR-Zeiten. Die Tiere werden über die Schätze – umringt von blühenden Schönheiten – wachen.

Stauden, Frühblüher und Bäume

Damit der Rosengarten in allen Jahreszeiten einen Reiz ausübt, finden darin auch andere Pflanzen ihren Platz. So werden die 4200 Rosenpflanzen mit 17.000 Stauden und 21.000 Frühblühern kombiniert. Auch neu gepflanzte Bäume gehören in das Konzept.

Womit noch die weiteren Bereiche des terrassenartigen Areals genannt sein sollen. So schließen sich Duftrosen an das deutsch-deutsche Beet an, gefolgt von bienenfreundlichen Rosen, Sorten für den Halbschatten und sogar ein mediterraner Bereich. Und selbst auf eine Liegewiese können sich die Besucher künftig freuen – und legen. Passend gleich in die Nähe eines neuen Cafés.