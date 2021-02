Am Waldrand des Erfurter Steigers hat Stadtjäger Tobias Christ diese Wildsau waidgerecht erlegt.

Erfurt. Stadtjäger geht in Erfurt am Steigerrand auf die Pirsch.

Wildsau am Erfurter Steiger waidgerecht erlegt

Ein Schuss fiel am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr am Steigerrand – ein Volltreffer und eine Sau war sofort tödlich getroffen. Der Stadtjäger Tobias Christ hat eines der Tiere der Rotte waidgerecht erlegt, die seit einigen Tagen durchs Wohngebiet streift.

Dabei hatten die etwa 40 bis 50 Kilo schweren Tiere die Gärten der Anwohner durchwühlt und sogar massive Zäune zerstört. Bei dem erlegten Tier habe sich um eine Bache gehandelt, die nicht in Begleitung von Nachwuchs war.

Pirsch und Abschuss geschah in Absprache mit der Jagdpächterin des Gebiets und in Abstimmung mit der Jagdbehörde, sagt Christ. Nun hoffen Jäger wie Anwohner, dass die restlichen Tiere der Rotte den Bereich künftig meiden und keinen weiteren Schaden im Wohngebiet am Waldrand anrichten werden. Das erlegte Schwein werde nun zunächst einer Trichinenschau unterzogen, um festzustellen, ob es zum Verzehr geeignet ist.