Veterinäramt nach Klage von Hundehalterin in Erfurt: „Wir rücken von unserer Entscheidung nicht ab“

Erfurt. Erfurts Veterinäramt legt Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Weimar ein. Dieses hatte der Klage einer Halterin von 62 verwahrlosten Hunden stattgegeben.

Nein, man werde keinesfalls von der Entscheidung, 62 verwahrloste und vernachlässigte Hunde zu beschlagnahmen, abrücken. Erfurts Veterinäramtschef Ullrich Kreis lässt an diese rigorosen Maßnahme vom September 2022 keine Luft, auch wenn das Verwaltungsgericht Weimar jetzt eine andere Sicht auf die Dinge hat. Die Richter erklärten, die so genannte Inobhutnahme der Hunde sei nicht rechtmäßig gewesen. Es gab damit der Halterin, die geklagt hatte, recht. Man werde dagegen wiederum Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einlegen, hielt Kreis entgegen.

Halterin war schon mit Zuchtverbot belegt

Tierschutzwidrige Haltungsformen in einer Wohnung und einem Keller hatten die Dame, gegen die früher bereits ein Zuchtverbot verhängt wurde, nicht zum ersten Mal in den Fokus des Amtes rücken lassen. Vorgefunden wurden Hunde, die sich „in einem extrem schlechten gesundheitlichen Zustand“ befunden hatten, so Kreis. Die bemitleidenswerten Kreaturen wurden im Erfurter Tierheim aufgenommen und dann zum Aufpäppeln in Thüringer Tierheimen und Pflegestellen – also Privatpersonen – untergebracht. Man habe die Hunde im Freistaat verteilen müssen, weil das Erfurter Tierheim mit dieser Anzahl hoffnungslos überfordert gewesen sei, so Kreis.

Gericht will eine noch genauere Begründung

Das Gericht hätte sich wohl eine noch umfassendere Bewertung der Wegnahme gewünscht, so der Veterinär. Die Tiere müssen demzufolge nach amtstierärztlichem Gutachten erheblich vernachlässigt sein. Das sei der Fall gewesen. „Das kann ich nicht nachvollziehen, dass das Gericht noch mehr an Begründung will. Wir haben unsere Auffassung nach jahrelang geübter und vom Verwaltungsgericht nie beanstandeter Praxis sehr umfassend dargelegt“, so Kreis. Alles sei genau dokumentiert worden, auch mit Bildmaterial. So, wie man es gemacht habe, entspreche das der üblichen Rechtssprechungspraxis. Es gehe wohl mehr um eine formelle Frage aus juristischer Sicht.

Amtstierarzt: Rückgabe wäre für die Tiere fatal

„Sollten wir die Tiere der Halterin zurückgeben müssen, wäre das fatal. Sowohl für die Hunde selber, als auch grundsätzlich für den Vollzug zum Tierschutzgesetz in dieser Stadt“, so Ullrich Kreis. Der Amtsleiter erklärte zugleich, dass es bei der Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts und des Oberverwaltungsgerichtes nur darum gehe, den Vorgang der Inobhutnahme durch das Veterinäramt sofort zu bewerten. Das eigentliche Hauptsacheverfahren, bei dem es grundsätzlich um die Vernachlässigung der Tiere gehe, könne sich noch über Jahre hinziehen.

