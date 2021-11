Wirken des Erfurter Alt-Seniors gewürdigt

Erfurt. Andreas Eras stellte als Senior des Kirchenkreises Erfurt wichtige Weichen. Am Samstag beging er seinen 70. Geburtstag

Mit einer Andacht und einem Empfang in der Thomaskirche hat Altsenior Andreas Eras am Samstag seinen 70. Geburtstag im Kreis von Familie, Freunden und Weggefährten gefeiert.

Wichtige Weichen gestellt als Andreas-Pfarrer und Senior des Kirchenkreises

In seiner langjährigen Tätigkeit als Pfarrer in der Andreasgemeinde und Senior des Kirchenkreises Erfurt habe Andreas Eras wichtige Weichen gestellt, sagte Matthias Rein, der aktuelle Senior des Kirchenkreises. „Die evangelische Bildungslandschaft in Erfurt wäre ohne Andreas Eras’ engagierte Arbeit eine andere.“ Die Profilierung evangelischer Kindertagesstätten und der Aufbau des evangelischen Ratsgymnasiums seien untrennbar mit Eras’ Wirken verbunden.

Arbeit der Stadtmission und des Christophoruswerks in sichere Bahnen gelenkt

„Ein großes Anliegen war dem Altsenior, die diakonische Arbeit der Evangelischen Stadtmission und des Christophoruswerkes in sichere Bahnen zu lenken“, betonte Rein. Nicht weniger am Herzen gelegen habe ihm die Arbeit als Pfarrer in der Andreasgemeinde. Sichtbares Zeichen dafür sei das moderne Gemeindehaus an der Andreaskirche, das bis heute rege genutzt werde. „Kirchengemeinde, Kirchenkreis und die Stadt haben Andreas Eras viel zu verdanken“, sagte Matthias Rein und wünscht dem Jubilar von Herzen einen erfüllten Ruhestand und Gottes Segen.