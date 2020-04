Der Lehrpfad im Steiger wird derzeit erneuert und ergänzt. Ein neues Würfelmemory in der Sternstraße vermittelt Wissen beim Waldspaziergang.

Wissen wird beim Spaziergang im Erfurter Steiger vermittelt

Mitarbeiter des Umwelt- und Naturschutzamtes vervollständigen aktuell die Lehrpfade im Steiger. Hierfür werden alte und kaputte Lehrtafeln ausgetauscht und neue Elemente aufgestellt. Eine neue interaktive Tafel mit Rätselwürfeln steht jetzt an der Sternstraße. Diese analoge Art des Lernens an der frischen Luft soll auch den digitalen Lernalltag zu Hause auflockern. So verbinden sich Lernerlebnis und die gesundheitsfördernde Wirkung des Waldes.

Beim Waldspaziergang ist aktuell auf die Trockenheit zu achten. Die Waldbrandgefahr ist sehr hoch. Das ganzjährige Rauchverbot im Wald ist daher besonders wichtig. Das Umwelt- und Naturschutzamt bittet auch darum, keinen Müll im Wald zu hinterlassen und Autos nur auf den großen kostenfreien Wanderparkplätzen, zum Beispiel an Waldkasino, Waldhaus und Hubertus, abzustellen. Insbesondere Waldwege und Waldränder sind keine Stellflächen.

Und auch im Wald gilt: Abstand halten – mindestens 1,5 Metern zu anderen Menschen.