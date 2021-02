Wo Demokratie in Erfurt direkt funktioniert

Über zehn Förderanträge zur Umsetzung lokaler Projekte hatten 16 Mitglieder des Erfurter Spendenparlaments während der jüngsten Sitzung abzustimmen. „Wir freuen uns sehr, dass alle zehn Projekte bedacht werden konnten,“ erklärte Thomas Koch, Vorstand der Bürger-Stiftung Erfurt: „Noch nie hatten wir so viele Anträge und nie so viele Mitglieder. Auch das Spektrum der Anträge ist deutlich vielfältiger als in der Vergangenheit.“