Wo Erfurts nervigste Ampeln für Unmut bei Autofahrern sorgen

Erfurt. Jeder Erfurter hat eine „Lieblingsampel“, an der die Rotphase besonders lange dauert. Wir wollten wissen, welche die schlimmste dieser Signalanlagen ist.

Ampeln, Wegführungen oder Straßenschilder bewegen die Erfurter immer wieder aufs Neue. Im Juni stellten die Wegweiser am Schmidtstedter Knoten die Radfahrer auf die Probe und in der Blumenstraße geraten Fußgänger durch ein neu aufgesprühtes Wegesystem mit Radlern in Konflikt. Neben diesen immer wieder neu auftauchenden Herausforderungen im städtischen Straßenverkehr gibt es mit dem Thema „Ampeln“ aber auch einen Dauerbrenner, der sowohl Fußgänger als auch Autofahrer zur Verzweiflung bringen kann.

Gewinner der „Arschloch-Ampeln“ führen in den Norden

Sind die Signalanlagen teils für die flinksten Läufern unter den Erfurtern zu kurz, ergibt sich für die Blumenstädter in motorisierten Gefährten das gegenteilige Problem: Rotphasen, deren Länge und Logik sich nicht erschließen. Unsere Redaktion hat die Erfurter über das Soziale Netzwerk Facebook befragt, welche denn die nervigste aller Ampeln – und damit eine „Arschloch-Ampel“, wie es in anderen Städten gern heißt – ist und viele Antworten bekommen. Mehr als 240 Erfurter haben binnen eines Tages abgestimmt und die Nordhäuser Straße als Königin der anstrengenden Verkehrswege auserkoren. Ganze 28 Prozent haben sich für die mit Ampeln gespickte Straße ins Rieth entschieden. Hier ist Tempo 40 geboten, doch die Ampeln seien laut den Kommentaren einiger Facebook-Nutzer auf Tempo 60 getaktet, sodass der Verkehrsfluss stetig unterbrochen wird.

Bergstraße und Talstraße sind bei Autofahrern unbeliebt

Den zweiten Platz in diesem etwas unliebsamen Ranking geht anhand dieser Umfrage an die Bergstraße, die 39 Stimmen und damit 17 Prozent der Teilnehmer als beschwerdewürdige überzeugt hat. Die Talstraße (12 Prozent) erringt die Bronzemedaille der nervigen Ampeln und die Schillerstraße steht 9 Prozent auf dem vierten Platz im Wettbewerb des „Sinnlos-Stehen-Und-Warten“. „Rechts sieht man die Mauer des Stadtparks, links die Schienen, welche niemand queren darf. Völlig unnötig da zu halten“, meint ein Umfrageteilnehmer zu täglichen Situation.

Auch im Westen Erfurts muss man lange warten

Auch die Kreuzung am Bunten Mantel am Binderslebener Knie muss in dieser Abstimmung viel Kritik von den Erfurter einstecken und auch die Ampel an der Binderslebener Straße bekommt ihr Fett weg. Bei so vielen Nennungen hat teilen womöglich viele Leser den Einwand eines Kommentators, der die berechtigte Frage stellt: „Ist es nicht einfacher, in Erfurt die Ampeln aufzuzeigen, die notwendig ist und demzufolge keine Arschlochampel ist?“. Anhand dieser Perspektive erschließen sich auch die direkten Antworten, dass generell alle Ampeln in Erfurt anstrengend seien, auch wenn diese Antworten dank Smileys eindeutig augenzwinkernd geltend gemacht werden können.

Verkehrsbauamt stellt sich Kritik der Bürger

Was dennoch bleibt, ist der tägliche Unmut an der Nordhäuser Straße, der Bunsenstraße, am Schwarzen Loch in Niedernissa oder an der Melchendorfer Kreuzung. Doch mag der Unmut vielleicht ein wenig sinken, wenn man eine Möglichkeit nutzt, diesen kundzutun: das Tiefbau- und Verkehrsamt der Stadt Erfurt nimmt nämlich Anfragen zu fragwürdigen Ampelschaltungen entgegen und ist vorzugsweise per Mail unter verkehr.tiefbau-verkehr@erfurt.de zu erreichen.