Wohnopia lädt zu Erfurter Talstraßentreffen für bezahlbares Wohnen

Vor dem früheren Wächterhaus 1 in der Talstraße 15/16 in Erfurt findet am Sonntagnachmittag eine Kundgebung für bezahlbares Wohnen statt.

Andreasvorstadt. Der Verein Wohnopia veranstaltet am 18. Juli eine Kundgebung für bezahlbares Wohnen in der Talstraße in Erfurt.

Dort, wo sich das erste Wächterhaus Erfurts befand, veranstaltet der Verein Wohnopia am Sonntag, 18. Juli, von 13 bis 17 Uhr eine Kundgebung unter dem Motto „Mehr bezahlbares Wohnen für Erfurt“. Der Verein möchte in den Häusern der Talstraße 15/16 ein gemeinschaftliches und generationenübergreifendes Hausprojekt mit bezahlbaren Mieten realisieren.

Talstation als Treffpunkt für die Nachbarschaft im Erdgeschoss

Im Erdgeschoss soll mit der Talstation ein Treffpunkt für die Nachbarschaft entstehen. Bei der Veranstaltung können die Gäste das Vorhaben kennenlernen und mit den Vereinsmitgliedern ins Gespräch kommen. Dabei können die Besucher Beutel mit dem Logo des Talstraßen-Hausprojektes bedrucken. Die Band Pelican Rex unterstützt die Aktion mit kanadischer Folkmusik.

Verein arbeitet an Sanierungs- und Finanzierungskonzept

Im März 2020 hat der Verein Wohnopia den Zuschlag für die städtischen Gründerzeithäuser in der Talstraße 15/16 per Konzeptverfahren erhalten. Bis Ende 2021 erarbeitet die Gruppe nun ein Sanierungs- und Finanzierungskonzept, um die Häuser zu kaufen und das Grundstück in Erbpacht zu erhalten. Dafür wirbt die vereinseigene Talstraßen Hausprojekt GmbH Direktkredite ein.