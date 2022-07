Wohnungsbesetzer in Erfurt gefasst - Durchsuchung bringt Straftaten zum Vorschein

Ein 42-Jähriger Mann lebte in Erfurt widerrechtlich in einer Wohnung. Er muss sich nun wegen verschiedenen Straftaten verantworten. (Symbolbild)

Erfurt. Ein Mann in Erfurt verschaffte sich widerrechtlich Zutritt zu einer Wohnung. Nun drohen ihm vier Anzeigen, unter anderem wegen Drogenvergehen.

Die Polizei wurde am Montagvormittag zur Auflösung einer Wohnungsbesetzung in Erfurt gerufen. In der Stauffenbergallee hatte sich ein Mann widerrechtlich Zutritt zu einer Wohnung verschafft. Er nutzte sie, ohne Miete zu bezahlen, so die Polizei.

Wie sich herausstellte, stieg der Mann über eine offene Balkontür in die Wohnung. In der Wohnung fanden die Polizisten verschiedene Drogen und ein neuwertiges Pedelec der Marke Cube. Die Drogen und das Fahrrad wurden von der Polizei sichergestellt.

Der 42-jährige polizeibekannte Mann erhielt ein Platzverweis. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, Fundunterschlagung, Hehlerei und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.