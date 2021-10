Wohnungsbrand in Erfurter Mehrfamilienhaus

Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus war am Montagabend ausgebrochen.

Erfurt. Eine Verletzte und Sachschaden sind die Bilanz eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Erfurt.

Ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand bei einem Wohnungsbrand am Montag gegen 19.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Tungerstraße in Erfurt. Das Feuer entzündete sich im Küchenbereich der betreffenden Wohnung im fünften Obergeschoss.

Eine Bewohnerin der betreffenden Wohnung wurde demnach vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Weitere Gebäudeteile wurden offensichtlich nicht in Mitleidenschaft gezogen.