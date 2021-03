Wohnungsbrand und gescheiterte Einbruchsversuche in Erfurt

Ein Wohnungsbrand und Einbrüche beschäftigten am Montag die Polizei in Erfurt.

Erfurt Glücklicherweise keine Verletzten bei Brand in Erfurt. Schlüssel bricht bei Einbruchsversuch in Supermarkt ab. Kaffeeautomat erbeutet

Feuer brach am Montagnachmittag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhausen in der Arnstädter Straße in Erfurt aus.

Anwohner bemerkten gegen 15 Uhr den Brand und verständigten Polizei und Feuerwehr. In der betroffenen Wohnung befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Allerdings wurde die Wohnung stark beschädigt. Der Schaden wird von der Polizei auf 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bisher noch unklar.

Einbrecher scheitern am Türschloss

Als eine Angestellte am Montagmorgen einen Supermarkt am Berliner Platz in Erfurt aufschließen wollte wurde sie stutzig. Im Schloss steckte ein Gegenstand. Offenbar hatten Diebe über das Wochenende versucht, in den Discounter einzubrechen. Nach Polizeiangaben waren sie allerdings schon am Türschloss gescheitert.

Mit einem Schlüssel hatten sie versucht die Tür zu öffnen. Dummerweise brach der Schlüssel ab und blieb im Schloss stecken, so die Polizei. Unverrichteter Dinge mussten die Diebe anziehen.

Kaffeeautomat von Baustelle erbeutet

Auf einer Baustelle in der Schlösserstraße in Erfurt trieben Einbrecher am Wochenende ihr Unwesen. Wie die Polizei mitteilt, waren sie über eine Tiefgarage in das Gebäude gelangt. Auf ihrem Weg hebelten sie eine Stahltür auf. An weiteren Türen auf der Baustelle scheiterten sie allerdings. Dabei verursachten sie Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Die Diebe ließen weder Baumaterialien noch Werkzeug mitgehen. Sie entschieden sich für einen Kaffeevollautomaten im Wert von mehreren hundert Euro.