Wollnashorn in Erfurter Museum entdeckt

Erfurt. Im Erfurter Naturkundemuseum wird derzeit eine besondere Ausstellung vorbereitet. Sie hält Überraschungen parat, etwa Tiere aus der Eiszeit.

Ein international renommierter Natur- und Tiermaler zeigt demnächst seine Bilder im Erfurter Naturkundemuseum. Am Donnerstag, 9. Februar um 19 Uhr öffnen sich die Türen zur Bilderwelt von Claus Rabba.

Er beschäftigt sich seit seiner Jugend mit der Darstellung von Natur, besonders von Vögeln. Sowohl die detaillierte und realistische Naturwiedergabe für Illustrationen als auch der Versuch, Stimmungen, dynamische Prozesse und persönliche Wahrnehmungen in seine Bilder einfließen zu lassen, bestimmen das Werk.

Das Licht hat für Claus Rabba dabei eine besondere Faszination. Er fängt es in seinen Bildern beinah altmeisterlich ein und bringt seine Motive gleichsam zum Leuchten. Der Titel: „Natur im Licht“ ist durchaus treffend und fasst die unterschiedlichen Schaffensbereiche des Künstlers zusammen. Die Küstenregion und das Wattenmeer bilden einen wichtigen Komplex in Rabbas Bildern. Seevögel begegnen dem Betrachter in beeindruckenden Küstenlandschaften, wobei es dem Künstler gelingt, die wechselnden Erscheinungsformen des Wassers hervorragend einzufangen.

Eine Reise führte Claus Rabba 2013 nach Venezuela – eine sehr eindrückliche Erfahrung, deren Resultate sich in einem eigenen Themenbereich spiegeln. Einen weiteren Teil bildet die Porträtmalerei, in welcher es Rabba darum geht, die jeweilige Persönlichkeit im Bild widerzuspiegeln. In jüngster Zeit befasste sich der Künstler mit der Lebenswelt der Eiszeit. Die Werkgruppe „Pleistozäne Tiere“ lässt große Säuger wie Wollnashorn, Mammut und Säbelzahnkatze in ihrem Lebensraum auferstehen.

Sonderausstellung im Naturkundemuseum vom 10. Februar bis 7. Mai.