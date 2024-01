Worauf der Handel in Erfurt nach Weihnachten setzt

Erfurt Kaum sind Weihnachtsmann und Co wieder in den Lagern verschwunden, holen viele Geschäfte schon Ware für die nächsten zwei „Festereignisse“ hervor.

Langsam nimmt das neue Jahr Gestalt an, die Straßen werden wieder belebter, die Weihnachtslichter werden aus dem Stadtbild verbannt. Das kommt auch im Handel an. So wollte ich gestern einmal schauen, was denn nun in die Regale rückt, wo Weihnachtsmänner und Adventskränze wieder in die Lager geräumt werden. Meine Erwartung, wieder ein zeitloses Sortiment vorzufinden, wurde allerdings enttäuscht. Der Valentinstag steht vor der Tür. Zumindest für viele Ketten, die sich mit Einrichtungs- und Dekorationsgegenständen beschäftigen.

Herzen, wohin das Auge blickt. Doch es gibt auch einige Händler, die dem Kitsch-Trend nicht erlegen sind. Die haben sich aber direkt nach Kerzenlicht und Besinnlichkeit das Osterfest herausgesucht, sodass dort Hasen statt Herzen feilgeboten werden. So scheinen die Vorbereitungen für die Zeit bis zum 31. März bestens zu laufen. Ob danach schon auf Halloween-Deko umgestellt wird, wollte mir keiner der Verkäufer so recht sagen. Bis zum Fratzenkürbis müssen wir also noch einige Hoppelhäschen-Figuren abwarten.