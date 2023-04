Der Glaube an die Auferstehung steht im Zentrum des Osterfests.

Wort zum Ostersonntag für Erfurt: Glaube an die Liebe über den Tod hinaus

Johannes Sonntag vom Deutschordens-Seniorenhaus in Erfurt beschreibt die Hoffnung, die viele Christen mit dem Osterfest verbinden.

Liebe will Ewigkeit. Wer schon mal einen Menschen geliebt hat, wird das vielleicht bestätigen. Wenn Liebende sich die Treue versprechen „bis dass der Tod uns scheidet“, hoffen sie insgeheim: Dass selbst im Todesfall noch nicht das letzte Wort über meinen Lieblingsmenschen gesprochen sein möge, die Beziehung danach noch „weitergeht“.

Es sieht so aus, dass Gott als Liebender (wenn es ihn gibt) uns in diesem Punkt ähnelt – oder vielleicht: Wir ihm? Die Sehnsucht glücklich Liebender nach Ewigkeit passt jedenfalls zur Auferstehung Jesu, welche die Christen in der Osternachtgroß feiern werden. Für seinen Jesus hat Gott alles auf eine Karte gesetzt, um die Macht des Todes zu durchbrechen, sogar die eigene Glaubwürdigkeit. Es ist dieser Einsatz, der die Auferstehung Jesu von den Toten möglich macht.

Bleibt mit dem Dichter Kurt Marti inständig zu hoffen, dass wir anfangen, die Früchte der Auferstehung Jesu bereits im Diesseits zu ernten. Vergleich sein Gedicht: „Das könnte den Herren der Welt ja so passen, wenn hier auf der Erde stets alles so bliebe“. Denn „der Befreier vom Tod ist schon auferstanden und ruft uns jetzt alle zur Auferstehung auf Erden, zum Aufstand gegen die Herren, die mit dem Tod uns regieren!“

Ich wünsche Ihnen ein Mut machendes und gesegnetes Osterfest.

Johannes Sonntag ist Altenheimseelsorger im Deutschordens-Seniorenhaus Erfurt.