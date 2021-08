Die Orgel in der Erfurter Predigerkirche. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Wuppertaler spielt auf Prediger-Orgel in Erfurt

Erfurt. Das nächste Konzert innerhalb der 44. Internationalen Orgelreihe steht am 11. August an.

Das nächste Konzert in der Erfurter Predigerkirche innerhalb der diesjährigen 44. Internationalen Orgelreihe gestaltet am Mittwoch, 11. August, um 20 Uhr Jens-Peter Enk aus Wuppertal. Er wird in dem 45-minütigen Konzert Kompositionen von Georg Böhm, Johann Sebastian Bach, Margaretha de Jong und Max Reger spielen.

Jens-Peter Enk ist Absolvent der Musikhochschule Hannover und nach beruflichen Stationen in Hildesheim und Düsseldorf seit 2012 als Kirchenmusikdirektor in Wuppertal tätig.

Der Eintritt für das Konzert ist frei, am Ausgang wird um eine Kollekte gebeten.