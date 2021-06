In Erfurt wurde ein 24-Jähriger von fünf Unbekannten geschlagen. (Symbolfoto)

Wut auf Ex-Freund und Eifersucht sorgen für Ärger in Erfurt

Erfurt. Aus verschmähter Liebe wurde Samstagnacht in Erfurt eine 19-Jährige vorläufig festgenommen. Schöne Augen führten zudem zu einem handfesten Streit.

Ein 26-Jähriger meldete sich bei der Polizei. Seine Ex-Freundin sei auf dem Weg zu ihm, um unter anderem seine Tür einzutreten. Grund für den extremen Ausraster war die rasende Eifersucht der 19-Jährigen. Vor der Wohnung des 26-Jährigen trafen die Polizisten auf die aufgebrachte Verschmähte.

Unbeeindruckt von den Ordnungshütern versuchte sie zu ihrem Ex-Freund zu gelangen, so dass die Beamten sie aufhalten mussten. Mit Händen und Füßen wehrte sich die 19-Jährige so stark gegen die Maßnahmen, dass ihr Handfesseln angelegt werden mussten.

Dabei beleidigte sie die eingesetzten Polizisten mit einem breiten Repertoire an Schimpfwörtern und in den Redepausen bespuckte sie die Polizisten.

Da sich die 19-Jährige überhaupt nicht beruhigen wollte und dem angeordneten Platzverweis nicht nachkam, wurde sie in Gewahrsam genommen.

Schöne Augen gemacht

Sonntagnacht kam es dann in der Erfurter Innenstadt vor einem Getränkeshop zu einer handfesten Auseinandersetzung. Hier war ein Pärchen unterwegs, ein Unbekannter der 22-jährigen Freundin eines 24-Jährigen schöne Augen machte.

Der Partner der Frau war damit überhaupt nicht einverstanden und geriet mit dem Unbekannten in Streit. Diesem kamen in der Folge Freunde zur Hilfe, so dass der 24-Jährige schließlich von fünf Unbekannten geschlagen und getreten wurde.

Als die 22-Jährige ihrem Partner zur Hilfe eilte wurde auch sie geschlagen. Trotz intensiver Fahndung der Polizei konnten die Unbekannten nicht ausfindig gemacht werden.