Yiddish Summer Weimar bringt Klezmer aus der Neuen Welt nach Erfurt

Am Sonntag waren Susi Evans (Klarinette) und Szilvia Csaranko (Akkordeon, Klavier) im Rahmen des Yiddish Summer Weimar in der Erfurter Barfüßer-Ruine zu Gast.

Erfurt. Susi Evans und Szilvia Csaranko gastieren im Rahmen des Yiddish Summer Weimar in der Erfurter Barfüßer-Ruine. Kurator Andreas Schmitges zieht Zwischenbilanz

Unter dem Titel „Klezmer aus der Neuen Welt“ präsentierten am Sonntag Susi Evans an der Klarinette und Szilvia Csaranko am Akkordeon und Klavier Stücke aus dem Lebenswerk des bekannten Klezmer-Klarinettisten Dave Tarras. Als Kulisse der Veranstaltung der Erfurter Sommerkomödie im Rahmen des Yiddish Summer Weimar diente die Barfüßer-Ruine.