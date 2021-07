Verschiedenste Yoga-Angebote gibt es am Samstag, 10. Juli, von 15 bis 22 Uhr, am Erfurter Nordstrand

Yoga-Nacht am Nordstrand in Erfurt

Erfurt. Yoga und Party lassen sich am 10. Juli ab 15 Uhr miteinander verbinden.

Die Yoga-Fitness-Nacht 2021 steigt am Samstag, 10. Juli, 15 bis 22 Uhr, am Erfurter Nordstrand. Mit Kinder-Yoga (15 Uhr) und Kinder-Zumba eine halbe Stunde später geht es auf der Optionsfläche los. Um 17 und um 20 Uhr startet Ariel Yoga für jeweils eine volle Stunde. Party ist vor der Tauchschule mit Ständen, Workshops, Hüpfburg, Barbecue und zu jeder vollen Stunde 30 Minuten Yoga zum Mitmachen. Karten gibt’s am Einlass.