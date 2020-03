Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zahl der Corona-Fälle in Erfurt steigt auf 17

In Erfurt hat sich eine weitere Person mit dem Corona-Virus infiziert. Wie die Stadtverwaltung bestätigt, hat das ein in der Nacht zu Mittwoch ausgeführter Labortest ergeben. Damit steigt die Zahl auf 17 Fälle. Darunter ist eine Frau, die nach zwei negativen Tests als genesen gilt.

Nähere Angaben zum jüngsten Fall seien bisher nicht bekannt, sagte Erfurts Rathaus-Sprecher Daniel Baumbach. Bereits am Dienstag hatte Erfurts Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke (Linke) angekündigt, dass mit einem Anstieg der Erfurter Corona-Zahlen in den nächsten Tagen zu rechnen sei, da am Wochenende zahlreiche Urlauber aus Corona-Schwerpunktgebieten zurückgekehrt seien. Die Testergebnisse der Reise-Rückkehrer sollen in diesen Tagen einlaufen.