Erfurt. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist in Erfurt am Wochenende deutlich gestiegen.

Zahl der Corona-Fälle steigt in Erfurt von 27 auf 44

Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Erfurter ist am Wochenende auf 44 gestiegen. Waren es am Freitag noch 27 erkrankte, kamen am Samstag sechs und am Sonntag elf neu gemeldete Fälle hinzu. Weitere Infos in unserem kostenlosen Liveticker.

Wenig zu tun hatte am Wochenende die Corona-Streife der Stadt. Die meisten Menschen hätten sich an die Empfehlungen und Auflagen gehalten, bilanzierte Ordnungsdezernent Andreas Horn am Sonntag. Die 30-köpfige Gruppe des Ordnungsdienstes hätte vor allem Parks und Plätze kontrolliert. Polizisten müssen thüringenweit Corona-Partys auflösen