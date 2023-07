Zeitreise ab Haltestelle Erfurt Südost

Erfurt. Sie galt als „dunkles Loch“ oder gar gefährlicher Ost. Doch nun erlebt eine Haltestelle in Erfurt-Südost eine Verwandlung.

Die Haltestelle am Abzweig Wiesenhügel steht als dunkler Ort in der Kritik und im Mittelpunkt der Stadtumbaupläne für Südost. Mit der nun anstehenden Eröffnung der Info-Ausstellung an der Stadtbahnhaltestelle am Donnerstag wird sie bunt und voller Informationen.

Künstlerische Umgestaltung will zur Beteiligung ermutigen

So erhielt die Haltestelle im letzten Monat Stück für Stück einen neuen Anstrich. Was genau hat es damit auf sich? Das Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung Erfurt hat mit der Künstlergruppe OQ-Paint und Gnibmob und der Beteiligungsagentur Zebralog eine öffentliche Ausstellung über das Modellvorhaben Erfurt Südost gestaltet.

Zur Eröffnung am 6. Juli, 17 Uhr, sind Interessierte eingeladen. Die Ausstellung führt als Zeitreise durch die Entstehungsgeschichte der Siedlungen in Erfurt Südost und gibt Ausblicke in zukünftige Veränderungen, die das Modellvorhaben Erfurt Südost anstößt. Die Ausstellung soll laut Stadtverwaltung stetig wachsen und kontinuierlich über aktuelle Ereignisse wie Projektmeilensteine und Beteiligungsveranstaltungen informieren. Auch Möglichkeiten, eigene Geschichten und Wünsche für Erfurt Südost zu teilen, werden entstehen.