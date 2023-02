Zentralheize Erfurt: „Körperwelten“ laden zur Blutspende

Erfurt. Zur Blutspende wird in der Ausstellung Körperwelten in Erfurt aufgerufen. Zum Dank winkt eine Eintrittskarte.

Die Ausstellungsmacher der „Körperwelten“ und der DRK-Blutspendedienst rufen am Donnerstag, 2. März, von 12 bis 18 Uhr zur Blutspende in der Zentralheize in der Maximilian-Welsch-Straße 6 auf. Das ehrgeizige Ziel der Organisatoren, 150 Spenden für Patienten in der Region einzuwerben, scheint erreichbar: Fast alle Terminfenster sind nach Information der Organisatoren für die Aktion bereits vergeben. Die Teilnehmer bekommen von den „Körperwelten“ als Dankeschön eine Freikarte für die Ausstellung in der Zentralheize, einzulösen an einem beliebigen Tag. Anmeldungen sind noch möglich zum Erfurter Termin auf der Webseite unter https://www.blutspende-leben.de.

Etwa 15.000 Blutspenden täglich werden in Deutschland benötigt, um die medizinische Versorgung zu gewährleisten – allein in Thüringen sind es täglich über 300.