Ein Auseinandersetzung in Erfurt sorgte für einen Polizeieinsatz. (Symbolbild)

Zeugensuche: 16-Jähriger in Erfurt von zwei Jugendlichen verprügelt

Erfurt. Ein Jugendlicher wurde vor einem Schnellrestaurant in Erfurt von zwei Angreifern geschlagen und getreten. Die Polizei sucht nun nach den Tätern.

Am Donnerstagabend wurde ein Jugendlicher auf dem Erfurter Anger angegriffen und dabei verletzt. Er musste anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus, so die Polizei.

Gegen 21 Uhr war der 16-Jährige zufällig vor einem Schnellrestaurant auf eine siebenköpfige Gruppe gestoßen. Er geriet mit einem Jugendlichen aus der Gruppe in Streit. Dieser schlug auf ihn ein. Ein zweiter Angreifer unterstützte ihn dabei. Als der 16-Jährige am Boden lag, wurde auf ihn eingetreten.

Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete die Gruppe. Der 16-Jährige wurde zur Behandlung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei beschreibt einen der Täter wie folgt:

12 bis 14 Jahre alt,

etwa 155 bis 160 cm groß

kurze, braune Haare

trug ein Ronaldo T-Shirt

Der andere Täter wird wie folgt beschrieben:

14 bis 16 Jahre alt

170 bis 175 cm groß

dunkelhäutig und hatte schwarze, lockige Haare

er war mit einem Messie T-Shirt bekleidet

Zeugenhinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord unter der Telefonnummer 0361 / 7840-0 entgegen.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.