Zeugnisse der Umweltveränderung in Erfurt aufbewahrt

Erfurt. 100 Jahre Naturkundemuseum Erfurt: Die Sammlung von Carl August Schmöger

Mit einer großen Sonderausstellung in der Kunsthalle feiert das Naturkundemuseum im kommenden Jahr sein 100-Jähriges. Am 22. Oktober 1922 war es gegründet worden. Unsere Zeitung widmet sich bis zur Eröffnung der Sonderausstellung am 9. Juni einmal im Monat einem besonderen Exponat, das erstmals dann zu sehen sein wird. Heute: Die Sammlung von Carl August Schmöger.

Bis heute werden große Sammlungen aus privatem Besitz dem Museum zugeführt. „Damit übernehmen wir eine große Verantwortung“, sagt Kurator Konrad Kürbis. „Wir arbeiten sie auf, damit sie dauerhaft Bestand haben und Wissenschaftlern zugänglich sind.“

Autodidakt besucht Kurse der Uni Jena

Eine dieser Sammlungen stammt von Carl August Schmöger, einem Kind Erfurts. Hier wurde er geboren, ging zur Schule und lernte den Beruf eines Medizinaldrogisten. In seiner Freizeit wanderte er viel durch Thüringen und Franken, interessierte sich gleichermaßen für Geologie wie Biologie. Um sein autodidaktisch erworbenes Wissen zu untermauern, besuchte er Ferienkurse an der Universität Jena zu Botanik, Zoologie und Geologie. „Dabei traf er auch auf Ernst Haeckel. Diesen bat er 1912 um Unterstützung für seine Reise nach Brasilien und bot an, für die Universität Jena zu sammeln“, erzählt Kürbis.

„Der 22-Jährige muss bei dem berühmten Professor Eindruck hinterlassen haben, immerhin gab er ihm ein handschriftliches Empfehlungsschreiben auf den Weg, gerichtet an alle brasilianischen Behörden und Freunde der Wissenschaft. Das Schreiben half Schmöger, Schwierigkeiten zu überwinden.“

Langer Aufenthalt in Brasilien

In den zwölf Jahren seines Brasilienaufenthaltes wohnte er in verschiedenen Orten des Bundesstaates Espirito Santo und gründete dort eine Familie. Von Heimweh geplagt, reiste er 1924 zurück nach Deutschland, arbeitete wieder viele Jahre als Medizinaldrogist und gründete in Erfurt ein chemisch-pharmazeutisches Laboratorium, das bis 1949 bestand. 1950 war er für sechs Monate am Naturkundemuseum angestellt und beteiligte sich danach bis 1957 beim geologischen Dienst in Jena an Geländeaufnahmen.

Die letzten zehn Jahre lebte er zurückgezogen in seinem Haus in Erfurt. „Aus Brasilien brachte Carl August Schmöger umfangreiches naturwissenschaftliches Material mit, das seine vielfältigen Interessen widerspiegelt. Es sind Minerale, Früchte, eine umfangreiche Lianen- und Holzsammlung sowie zahlreiche Insekten und Wirbeltiere“, berichtet Konrad Kürbis. Eine Besonderheit sind die Alkoholpräparate von Embryonen, die den Einfluss seines großen Lehrers Ernst Haeckel widerspiegeln.

Zu allen Stücken Fundort und Datum notiert

Schmöger sammelte hauptsächlich in der Nähe seiner Wohnsitze im Bundesstaat Espirito Santo, aber auch in Minais Gerais, Bahia und Rio de Janeiro. Der Atlantische Regenwald, der damals noch diese Gebiete bedeckte, existiert heute nur noch in winzigen Resten. „Daher“, sagt Konrad Kürbis, „sind seine Objekte wichtige Dokumente der Umweltveränderung, zumal er immer Fundort und Datum notierte, was seinerzeit noch keine Selbstverständlichkeit war.“

Den größten Teil seiner Aufsammlungen überließ er 1947 seiner Heimatstadt Erfurt. Ein großer Teil davon überdauerte die Zeiten und befindet sich noch heute in den Sammlungen des Naturkundemuseums der Stadt. Ein Teil wird in der Sonderausstellung ab Juni zu sehen sein, beispielsweise ein Elsteradler mit einem Schwarzkehlarassari als Beute, der Schädel eines Breitschnauzenkaimans, der Panzer eines Riesengürteltiers, Lianen, verschiedene Früchte und Samen.

„Uns ist es ebenso wichtig, dass auch biografische Hintergründe in der Sonderausstellung dargestellt werden,“, so Kürbis Behilflich ist dabei auch die Tochter Schmögers, die übrigens im Förderverein des Naturkundemuseums Mitglied ist.