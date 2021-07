Zickenzoff in der Erfurter Arche angesagt

Erfurt. Es geht um Männerpflege, Glück und Alter – wenn Zickenzoff im Kabarett Die Arche im Programm steht.

Drei Frauen liefern sich eine turbulente Schlacht in allen Bereichen des Lebens. ZickenZoff – so heißt der Abend mit Beatrice Thron und Katrin Heinke begleitet von Yulia Martynova am Klavier. Nächste Termine: 8. Juli 2021, 19.30 Uhr, 15. Juli 2021, 19.30 Uhr, 16. Juli 2021, 19 Uhr. Karten gibt es online: www.kabarett-diearche.de/spielplan, im Vorverkauf Domplatz 18, per E-Mail kasse@waidspeicher.de, telefonisch 0361 / 5982924 sowie an der Abendkasse.