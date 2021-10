Zigarettenautomat gesprengt, mehrere Einbrüche und Waffenfund bei Verkehrskontrolle

Erfurt. Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Donnerstagnacht versuchten unbekannte Täter, einen Zigarettenautomat in der Erfurter Löbervorstadt aufzusprengen. Durch die Wucht der Detonation wurde der Automat laut Polizei stark beschädigt. An den Inhalt gelangten die Täter jedoch nicht.

Zur Spurensicherung kam die Kriminalpolizei zum Einsatz. Der entstandene Schaden wird auf ungefähr 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0361/7443-0 zu melden.

Geld und Spielkonsolen geklaut

Am Donnerstagmittag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Erfurter Krämpfervorstadt. Da keine Aufbruchsspuren vorhanden waren, vermutet die Kriminalpolizei, dass nachgemachte Schlüssel verwendet wurden. Aus der Wohnung wurden Bargeld, zwei Spielkonsolen, Bekleidung und Parfüm gestohlen. Der Schaden wird auf ungefähr 2000 Euro geschätzt.

Diebe nehmen Herztabletten mit

In den Nachmittagsstunden wurde ein Einfamilienhaus in Erfurt-Hochheim Ziel eines Einbruchs. Hier hebelten unbekannte Täter die Haustür auf. Anschließend durchwühlten sie in allen Zimmern Schubladen und Schränke. Gestohlen wurden nur Herztabletten im Wert von ungefähr 40 Euro. Der entstandene Sachschaden ist um ein vielfaches höher und wird mit 1000 Euro beziffert.

Hochwertige Fahrräder verschwunden

Aus drei Kellern in einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Löbervorstadt wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, neben Angelzubehör und einer Babytrage, auch zwei hochwertige Fahrräder samt Zubehör gestohlen. Der Wert der geklauten Gegenstände wird auf knapp 7000 Euro geschätzt. Der Schaden an den Kellerboxen wird mit 200 Euro beziffert.

Zur selben Tatzeit wurde aus einem geparkten Fahrzeug ein Mountainbike im Wert von 2800 Euro gestohlen. Dazu wurde laut Polizei eine Autoscheibe eingeschlagen und das Fahrzeug geöffnet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro.

Erneut Einbruch auf Baustelle

In Erfurt am Juri-Gagarin-Ring schlugen Diebe erneut auf einer Baustelle zu. Die unbekannten Täter beschädigten den Rollladen eines Baucontainers. Anschließend hebelten sie das Fenster auf, um ins Innere des Containers zu gelangen. Dort stahlen sie laut Polizei diverse hochwertige Elektrowerkzeuge im Wert von über 7000 Euro.

Waffenfund bei Verkehrskontrolle

Beamte der Erfurter Polizei kontrollierten am Donnerstagmittag einen E-Scooter-Fahrer in der Innenstadt. Bereits zu Beginn der Kontrolle übergab der 25-jährige Mann den Polizisten einen Teleskopschlagstock. Wofür er den als Waffe eingestuften Schlagstock benötigt, wollte er den Beamten nicht sagen. Auch stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen. Der 25-Jährige musste anschließend zu einer Blutentnahme mit in ein Krankenhaus kommen. Der Teleskopschlagstock wurde beschlagnahmt. Es wurden zwei Anzeigen gegen den E-Scooter Fahrer aufgenommen.