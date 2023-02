Zoll kontrolliert rund 1580 Thüringer Unternehmen im Jahr 2022

Erfurt. Das Erfurter Hauptzollamt hat im vergangenen Jahr 5000 Strafverfahren gegen Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Sozialleistungsbetrug eingeleitet.

Mehr als 2700 Arbeitgeber hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Erfurt in Thüringen und Südwestsachsen im Jahr 2022 kontrolliert. In Thüringen waren es nach Angaben des Zolls rund 1580, in Südwestsachsen rund 1130 Betriebe.

Die Zöllnerinnen und Zöllner, die gegen Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Sozialleistungsbetrug vorgehen, leiteten knapp 5000 Strafverfahren sowie mehr als 1600 Bußgeldverfahren ein.

Im Ergebnis ihrer bundesweiten straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen deckten sie einen Gesamtschaden von rund 37,4 Millionen Euro auf. In Thüringen waren es rund 22,1 Millionen Euro, in Südwestsachsen rund 15,3 Millionen Euro.

Insgesamt wurden Freiheitsstrafen von 47,5 Jahren verhängt

Die im vergangenen Jahr abgeschlossenen Ermittlungsverfahren führten nach Angaben des Zolls zu Freiheitsstrafen von insgesamt 47,5 Jahren. Die von den Gerichten verhängten Geldstrafen belaufen sich auf mehr als 1,5 Millionen Euro. Das Hauptzollamt Erfurt hat Bußgelder in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro verhängt.

Die aufgedeckte Schadenssumme errechnet sich aus nicht beziehungsweise zu wenig gezahlten Sozialversicherungsbeiträgen, nicht oder zu wenig gezahlten Beiträgen zur Sozialkasse des Baugewerbes, zu Unrecht erhaltenen Leistungen von der Agentur für Arbeit und den Jobcentern sowie nicht beziehungsweise zu wenig gezahlten Beiträgen an die Berufsgenossenschaften.

Bei Mindestlohnunterschreitungen ergibt sich die Schadenssumme aus der Differenz von Mindestlohn und dem tatsächlich gezahlten Lohn.

