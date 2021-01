Zoopark Erfurt zählt reichlich Zuwachs – nicht nur bei Elefant, Nashorn, Löwe und Co.

„2020 war für den Thüringer Zoopark Erfurt ein besonderes Jahr. Erfolgreich, trotz Corona, und mit reichlich Nachwuchs“, blickt Zoodirektorin Sabine Merz zurück. Neben vielen Tierkindern, die das ganze Jahr über am Roten Berg geboren wurden, absolutes Highlight: die Geburt des ersten Elefantenkalbes im Thüringer Zoopark Erfurt überhaupt. Es kam am 5. August zur Welt und wurde später auf den Namen Ayoka getauft.

Nicht weniger stolz wurde der zweite Wurf Löwen am 31. August und die Geburt eines weiteren Nashorns am 28. November vermeldet. „Besser hätte es nicht laufen können und alle Mitarbeiter des Thüringer Zoopark Erfurt freuten sich über diese vielen Erfolge“, sagt Zoodirketorin Sabine Merz. Wäre da nicht die Corona-Pandemie, wäre der Erfolg wohl ein noch größerer gewesen…

Mit ihrem Lockdown vom 13. März bis 26. April, dann Häusersperrungen und erneut ein Lockdown im November und dann Dezember, wäre der Besucherstrom wohl ein absoluter Rekord geworden. „Unsere Besucherzahlen lagen trotz Corona über unseren Erwartungen: 430.000 Besucher in 2020! In 2019 waren es schon sprunghaft mehr gewesen und wurden 398.000 Besucher gezählt“, freut sich die Zoo-Chefin. 2020 stieg die Zahl um 32.000 Besucher. So erreichte auch die Anzahl Jahreskarten mit 17.187 Karten einen neuen Rekord.

Die Liste der Neugeborenen 2020 ist lang: Ein Trampeltier, viele Affen - erstmals ein Brillenlangur und zwei Kronenmakis, erneut Kattas und ein Berberaffe - viele Zwergziegen, Flamingos, Blaue Pfauen und ein Geier, Borstenhörnchen, Bisons und Yaks, Wollschweine, Sikahirsch, Zebrafohlen und diverse Moosfrösche kamen hier auf die Welt. Für die Inventur am Jahresende wurde jetzt gezählt, gewogen und gemessen, aber auch ein allgemeiner Rückblick vorgenommen. Das Spektrum und die Anzahl der Tierarten und Individuen blieben in 2020 ähnlich wie in 2019. Der Thüringer Zoopark Erfurt hatte 2020 zum Jahresende 864 Tiere in 136 Arten (2019 waren es 886 Individuen in 137 Arten). Der Zoo nimmt an 16 internationalen EEP Zuchtprogrammen (Europäisches Erhaltungszucht Programm) und zwölf ESB (Europäische Zuchtbücher) teil, sowie an vier Monitoring-Programmen.



Niedlicher Nachwuchs bei den Brillenlanguren

In 2020 verabschiedete sich der Zoopark von den Heidschnucken, Feuerwieseln, Axolotln und Totenkopfschaben. Neu im Tierbestand sind wieder ein Jemenchamäleon und zwei Stabschrecken Arten. Die Tieranzahl nahm ganz leicht ab, aber auch zu - und das dann sehr prominent. Bei Insekten, Fischen und Reptilien wurden beispielsweise einige Tiere an andere Zoos abgegeben. Aber es gibt auch traurige Verluste: So verstarb der Löffelhund Naji im stolzen Alter von 13 Jahren.

Makuti, der kleine Löwenkater, verließ den Zoopark und lebt jetzt in der Schweiz in Gesellschaft einer jungen Löwin. Zuwachs gab es in 2020 vor allem bei den Säugetieren: Nicht nur Schwergewichte wie Elefant Ayoka wurden geboren, sondern auch Nashorn Tayo, die drei Löwenkinder Jasiri, Saba und Zuri, diverse Affenkinder bei Kronenmakis, Kattas und ein Berberaffe, sowie der absolute Hingucker Henry, der kleine goldgelbe Brillenlangur. „Henry ist leider in der Coronazeit vollkommen untergegangen und wenige Menschen konnten ihn so süß sehen, auch wegen seiner sehr ängstlichen Mutter Ursa, die ihren Schatz niemandem zeigen wollte, anfangs auch ungern den Affentierpflegern“, teilt der Zoopark mit.



Gärtner und Handwerker hatten im Zoopark gut zu tun

Auch die Zoopark-Gärtner hätten sich sehr auf Besucher gefreut, dreimal im Jahr diverse Blumenbeete und Kübel mit über 1600 Zierpflanzen bestückt und diese schön dekoriert als Hingucker präsentiert. Einen Eindruck ihrer Dekorationskunst konnten sich Besucher Halloween holen, kurzzeitig auch bei den Magischen Lichternächten. 67 Holzfiguren fertigte das Gärtnerteam für die Lichternächte.

Handwerker waren das ganze Jahr mit Reparaturen in und an Tiergehegen und im Park, Installationen oder Wartung von Technik, Planen und Entwickeln neuer Ideen, dem Bau eines neuen Abschnittes der Abendbeleuchtung für künftige Veranstaltungen, der Verkabelung der Beleuchtung der Lichternächte und Ähnlichem beschäftigt, um nur einen winzigen Teil ihrer Arbeit darzustellen. „Leider fielen die Veranstaltungen in 2020 fast alle aus, doch sie sind wegen Corona nur verschoben, hoffentlich auf 2021, nicht aufgehoben“, bleibt Sabine Merz optimistisch. Sie dankt besonders ihren Mitarbeitern für ihr unermüdliches Engagement. „Ohne sie wäre 2020 nicht so ein fantastisches Jahr geworden - trotz Corona.“

Den Abschluss des Jahres bildete dann der Beginn des Jahres 2021. Am 1. Januar 2021 wurde Elefantendame Safari 50 Jahre alt – was gefeiert wurde mit einer Reistorte, einem Geschenkkarton Heu, einer Rettich-Kerze und einer schmackhaften 50 aus Roter Beete.