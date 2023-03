Zu Kaffee und Kuchen auf die Erfurter Domstufen

Erfurt. Kaffee und Kuchen auf den Erfurter Domstufen gibt es im neuen Café Severi. Zum Sortiment gehören außerdem Waffeln.

Ein neues Café hat am Wochenende auf den Erfurter Domstufen eröffnet. Es firmiert unter dem Namen „Café Severi“. In den Räumen treppauf rechts der Domstufen gibt es Kaffee und Kuchen. Außerdem stehen frische Waffeln für den Gast auf der Karte. Mit einem Tablett und Sitzkissen kann man das Angebot auch auf den Domstufen genießen und dort Platz nehmen. Zuletzt war unter der besonderen Adresse das „Café am Dom“ zu finden.