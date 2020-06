Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zufallsfund nach Beschwerde der Nachbarn - Unter Alkohol gegen Rolltor geprallt

Am Samstagmorgen fühlten sich Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Erfurter Norden durch den Lärm eines Nachbarn gestört. Als Polizeibeamte die Wohnung des Lärmverursachers betraten, fiel ihnen weniger die Lautstärke als ein Konvolut an Fahrradteilen auf. Die Prüfung ergab, dass unter anderem ein Fahrradrahmen sowie eine Federgabel bereits als gestohlen gemeldet worden waren. Drei weitere Fahrräder oder Rahmen mit teils manipulierten Rahmennummern wurden zur weiteren Prüfung sichergestellt. Darüber hinaus fanden die Beamten geringe Mengen Betäubungsmittel in der Wohnung. Gegen den 34-jährigen Wohnungsinhaber wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Mit Sprachproblemen und ohne Fahrerlaubnis

Bei einer Verkehrskontrolle in Erfurt fiel Polizisten ein Autofahrer auf. Dieser wirkte laut Mitteilung sichtlich nervös und unsicher. Zudem konnte er die Beamten nicht verstehen. Nach mehreren Versuchen, dem Fahrer die polizeilichen Maßnahmen zu erklären, zogen die Beamten einen Freund des Fahrers hinzu, um die Weisungen zu übersetzen. Es stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer nicht nur keine Sprachkenntnisse, sondern auch keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Polizeibeamten erstellten eine Anzeige gegen den Fahrer sowie Ermittlungen gegen den Halter des Fahrzeugs. Der Fahrer und sein Freund verließen die Kontrollstelle zu Fuß.

Unfall unter Alkohol

Am Sonntagvormitag befuhr ein 30-jähriger Audi-Fahrer in Erfurt die Greifswalder Straße aus Richtung Leipziger Straße kommend. Beim Versuch, nach rechts in den Heckerstieg einzubiegen, überfuhr der Mann den Bordstein und stieß gegen ein Rolltor. Das Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt und informierte selbst die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Blut und Führerschein wurden ihm abgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung und Diebstahl an der Staatskanzlei

Am Samstagabend kam es in der Regierungsstraße in Erfurt gegen 23.20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Thüringer Staatskanzlei. Laut Polizei lief eine Personengruppe aus fünf jungen Männern und einer jungen Frau an der Staatskanzlei entlang. Zwei der Männer rissen die an der Mauer angebrachten Schilder mit dem Hinweis zur Videoüberwachung ab. Ein dritter Mann zerstörte eines der auf dem Boden liegenden Schilder. Weiterhin wurde ein viertes Schild von der Wand des gegenüber befindlichen Wachhäuschens gerissen.

Kurz darauf lief eine andere Personengruppe bestehend aus drei jüngeren Männern und einer jüngeren Frau an der Staatskanzlei vorbei. Hierbei nahmen zwei der Männer jeweils eins der verbliebenen Schilder auf und entfernten sich durch die Malzgasse. Die Kriminalpolizei Erfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die vorhandenen Videodateien wurden gesichert und werden derzeitig ausgewertet. Die Kriminalpolizei Erfurt bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0361 7443-1465 zu melden. Vor allem eine im Bereich Hirschgarten stehende Personengruppe sowie ein Mann und eine Frau, die hinter der ersten Gruppe herliefen, kämen als Zeugen in Betracht.

