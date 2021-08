Zughafen Erfurt: Eintauchen in die Vielfalt der jiddischen Lieder

Erfurt. Zum Abschluss noch ein Höhepunkt: Das Wandering Stars Song Projekt tritt zum Abschluss des „Yiddish Summer Weimar goes Erfurt“ im Zughafen auf.

Die Veranstaltungsreihe „Yiddish Summer Weimar goes Erfurt“, die in diesem Jahr zum siebten Mal stattfindet, schließt in dieser Woche mit einem Konzerthighlights im Zughafen Erfurt. Das “Wandering Stars Song Project” wird den Freitagabend, 13. August, mit traditionellen und neuen jiddischen Liedern füllen. Diese entstanden einst in der Ukraine und Belarus.

Dieses Liedgut schlummerte in der ukrainischen Vernadsky Nationalbibliothek und ist erst seit Kurzem zahlreichen internationalen Künstlern und Wissenschaftlern zugänglich. Dieses von den Musik-Ethnographen Kiselgof und Makonovetsky vor über 100 Jahren gesammelte Material ist nun Stoff für ein fulminantes Liedkonzert mit internationalen Stars des traditionellen und neuen jiddischen Gesangs.

Dabei wird das Publikum eintauchen in die Schönheit und Vielfalt jiddischer Lieder und Gesangsstile. Zu erleben sind Volks- und Theaterlieder, Lieder zum Feiern sowie wortlose Melodien voller Hingabe und Ekstase, genannt Niggunim. Im Konzert zu erleben sind Sasha Lurje, Sveta Kundish, Polina Shepherd, Patrick Farrell, Craig Judelman und Lorin Sklamberg.

Wandering Stars Song Project, eine Feier traditioneller und neuer jiddischer Lieder Freitag, 13. August, 19 Uhr. Ort: Zughafen, Zum Güterbahnhof 20. Tickets online unter https://yiddishsummer.eu/ und an der Abendkasse.