Gemütliche Sofas, kleine Tische und eine sechs mal vier Meter große Leinwand sind das Zubehör für ein Kinoprojekt, das am 7. Oktober in Halle 6 des Zughafens startet.

Weil die Jahreszeit für Stattstrand Biergarten vorüber ist, die Tunnelfahrt für den Kultursektor aber noch nicht, will das Zughafen-Team gemeinsam mit anderen Partnern der Kulturschaffenden-Szene das Experiment angehen. Jeder Programm-Film ist mit einem Partner verbunden. Es soll Gespräche, kleine Performances oder einen DJ nach den Filmvorführungen geben.

Zum Auftakt steht heute um 19 Uhr der Dokumentarfilm „We Almost Lost Bochum“ auf dem Plan. Erzählt wird die Geschichte der Ruhrpott AG, einer HipHop-Band. Die Filme starten üblicherweise 20 Uhr, jeweils eine Stunde vorher ist Einlass. Der Eintritt beläuft sich auf 5 Euro.

Mit dem biografischen Musikfilm „Gundermann“ von Andreas Dresen über den Liedermacher Gerhard Gundermann geht es weiter am Donnerstag, 8. Oktober, als gemeinsame Veranstaltung mit der Eburg. Anschließend legt ein DJ Musik auf.

Der mehrfachpreisgekrönte Film „Parasite“ des Südkoreaners Bong Joon-ho steht am Freitag, 9. Oktober, auf dem Programm. Es geht um zwei Familien, deren Leben sich fatal miteinander verknüpfen. Eine bitter-komische Gesellschaftssatire mit märchenhaften Zügen.

Das Redroxx präsentiert am Sonntag, 11. Oktober, ausnahmsweise schon 18 Uhr „Für Sama“. Der Dokumentarfilm befasst sich mit dem Krieg in Syrien. „Die grüne Lüge“, ebenfalls ein Dokumentarfilm, läuft am Donnerstag, 15. Oktober, bereits 19 Uhr, unter Mittun von Fridays for Future.