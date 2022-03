„Zuhause bleiben“ lautet Empfehlung der Uni Erfurt an russische Studierende

Erfurt. Grüne kritisieren Entscheidung des Universitäts-Präsidiums als „völlig falsches Signal“.

Das Präsidium der Universität Erfurt hat entschieden, den institutionellen Studierendenaustausch mit Partnerhochschulen in Russland vorerst auszusetzen. Das bedeutet: Studierende an den Partnerhochschulen, die planen, aus Russland zu kommen, werden gebeten, bis auf Weiteres zu Hause zu bleiben. Und deutschen Studierenden, die planen zum Studium nach Russland – an eine unserer vier Partnerhochschulen in Moskau, St. Petersburg und Nowosibirsk – zu gehen, wird geraten, sich nach einer Alternative umzuschauen.

„Das bedeutet aber auch: Studierende, die bereits hier vor Ort in Erfurt sind, schicken wir nicht fort. Die Entscheidung betrifft zudem ausschließlich den institutionellen Austausch, nicht aber Bewerbungen zum regulären Studium oder zur Promotion/Habilitation an der Universität“, heißt es auf der Internetseite der Uni. Hintergrund der Entscheidung sei die aktuell völlig unklare Lage, zu der auch Reisewarnungen gehören.

Ziel müsse Stärkung der Zivilgesellschaft sein

Astrid Rothe-Beinlich, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Erfurter Stadtrat, erklärt dazu:„Wir halten diese Entscheidung für das völlig falsche Signal in einer extrem schwierigen Situation. Gerade die Universitäten sollten doch ein Interesse an der Stärkung der russischen Zivilgesellschaft und dem interkulturellen Austausch haben.“ Es sei sicherlich richtig, deutsche Studierende in dieser unvorhersehbaren Sicherheitslage nicht nach Russland zu schicken. Aber es treffe die falsche Gruppe, wenn russische Studierende nun nicht mehr nach Deutschland kommen dürfen.

„Eine junge, vielfach kritische Generation auszuschließen ist kontraproduktiv“, so Rothe-Beinlich. Universitäten stehen vielfach für kritischen Geist, Weltoffenheit und Kooperation. Ausgrenzung sei hier das völlig falsche Signal. „Wir wollen russische Studierende gerade jetzt dazu einladen, den Horizont zu weiten, Demokratie lebendig zu halten, sich kritisch auseinanderzusetzen und Zivilcourage zu leben. Wir appellieren daher eindringlich an die Universität Erfurt, diese Entscheidung noch einmal zu überdenken“, so die Stadträtin der Grünen.