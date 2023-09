Zukunft des Erfurter Petersbergs: Stadt hält Bürgerwillen unter Verschluss

Was junge Menschen bis zum Alter von 27 Jahren in der Bämm!-Umfrage geäußert haben, soll zügig veröffentlicht werden. Andere städtische Umfragen zum Petersberg bleiben vorerst unter Verschluss.

Erfurt. Was wünschen sich die Erfurter für den Petersberg? Antworten dazu haben hunderte Erfurter gegeben. Welche, das bleibt vorerst ein Geheimnis.

„Elf Fragen zum Petersberg“ hat die Stadtverwaltung gestellt, um „gemeinsam das Beste aus dem Berg zu machen“, wie es im Aufruf hieß. Antworten waren gefragt bis zum 3. September, dann endete die Online-Umfrage. „Besonders wichtig ist der Stadtverwaltung die Bürgerbeteiligung. Die Menschen sollen uns sagen, was sie mit dem Petersberg anstellen wollen“, hatte Tobias Knoblich (parteilos) formuliert. Was sich aber eine Mehrheit gewünscht hat, das soll nach dem Willen des Kultur- und Stadtentwicklungsbeigeordneten offenbar ein Geheimnis bleiben.

Zumindest vorerst. Denn eine Auswertung werde erfolgen als Teil der Rahmenplanung für den Petersberg, hieß es auf Anfrage aus dem Rathaus. Diese Antwort ist nicht neu: Schon das Ergebnis der Umfrage im Juni 2022, in der es um mögliche Gestaltungsoptionen ging, dargestellt auf 15 Großplakaten in einem „Gartenwahllokal“, wurde von Knoblich nicht öffentlich gemacht: Die Befragung mit 350 Teilnehmern sei nicht repräsentativ gewesen und greife der qualifizierten Bürgerbeteiligung für den Rahmenplan vor, meinte Knoblich, in dessen Bereich die Denkmalpflege liegt, schon damals.

Das Interesse an den Befragungsergebnissen sei natürlich absolut nachvollziehbar und es werde auch einen Bericht geben, der der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, kündigt Norman Bulenda, Abteilungsleiter im Amt für Statistik und Wahlen, an. Er verweist auf eine weitere Umfrage zum Thema: Die jährliche Wohnungs- und Haushaltserhebung, in der ebenfalls Fragen zum Petersberg gestellt wurden. Diese sei repräsentativ, da ungefähr 3250 per Zufallsstichprobe ausgewählte Erfurter dazu angeschrieben wurden. „Mit der Aufbereitung der Befragungsergebnisse sowie mit den ersten Auswertungen zur Wohnungs- und Haushaltserhebung wurde begonnen“, so Bulenda.

Besucherbefragung und gesamtstädtische Befragung würden in ihren Ergebnissen zusammengeführt, kündigt Bulenda an. Dies wird jedoch noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. An der offenen Besucherbefragung hatten sich nach seinen Angaben 805 Personen beteiligt, an der Wohnungs- und Haushaltsbefragung etwa 30 Prozent der Angeschriebenen.

„Bämm!“ als Beteiligungsstruktur für junge Menschen in Erfurt, hat in einer weitere Umfrage speziell Menschen unter 27 Jahren zu Zukunft des Petersbergs befragt, hier haben 370 junge Menschen mitgestimmt, wie Bämm-Referentin Vanessa Blödorn sagt. Die Jugend prescht vor: Eine Auswertung sei aktuell in Arbeit – und die Veröffentlichung dieser Ergebnisse rund ums kommende Wochenende geplant.