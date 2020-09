Zur Eröffnung im Frühjahr steht auch das neue Außengelände

Ingersleben. Landgemeinde Nesse-Apfelstädt investiert in Kindergärten: Während in Ingersleben noch gebaut wird, laufen in Apfelstädt die Vorbereitungen

Die Leitungen liegen in Reih und Glied, bereit für den Estrich. Das Dämmmaterial stapelt sich, wartet auf seinen Einbau. Der neue Kindergarten von Ingersleben nimmt zusehens Gestalt an. Auch wenn auf ein zünftiges Richtfest wegen der Corona-Auflagen verzichtet werden musste. Aber auch so ist offensichtlich, dass die Eröffnung in greifbarer Nähe liegt. Im Frühjahr kommenden Jahres, hofft Bürgermeister Christian Jacob, ist es soweit.