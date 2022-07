Zutrauliche Krähe landet in Erfurter Polizeirevier

Erfurt. Die Polizei in Erfurt war über einen tierischen Besucher im Revier überrascht.

Am Donnerstagvormittag sorgte ein 19-Jähriger mit seinem tierischen Begleiter für eine Überraschung im Polizeirevier Erfurt-Nord. Der Mann nahm die zutrauliche Krähe in einem Karton mit zu den Polizisten. Als Grund gab er laut Polizei an, dass der Vogel ihm hinterher gelaufen sei.

Er habe nicht gewusst, wie er mit dem Tier umgehen solle. Darum brachte er es zur Polizei. Von einer Gewahrsamnahme des tierischen Verfolgers sahen die Beamten ab. Sie baten darum die zutraulichen Krähe im Nordpark wieder die Freiheit zu schenken.

