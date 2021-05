Zuwachs auf den Straßen: E-Scooter von Yoio tauchen neu in Erfurts Stadtbild auf

Erfurt. Ausschließlich per App auf dem Smartphone zu buchen sind die E-Scooter, die in dieser Woche unter dem Namen Yoio Erfurts Straßen erobern.

Nachdem im Herbst bereits die kalifornische Verleihfirma Bird in Erfurt an den Start gegangen ist, wird voraussichtlich ab dieser Woche das Göttinger Unternehmen Your Car GmbH unter dem Namen Yoio weitere E-Scooter in der Landeshauptstadt auf die Straße bringen. Yoio beabsichtigt, seinen Betrieb mit etwa 200 Fahrzeugen aufzunehmen, die sich über das gesamte kompakte Stadtgebiet verteilen werden.

Das Unternehmen ist bereits seit mehreren Jahren mit Car-Sharing-Angeboten in verschiedenen deutschen Städten präsent. Das neu hinzugekommene E-Scooter-Angebot von Yoio wird ausschließlich per App auf dem Smartphone zu buchen sein. Vor der ersten Fahrt müssen Nutzer eine App herunterladen und ein Training absolvieren. Gefahren werden darf nur auf Flächen des Radverkehrs oder auf der Fahrbahn. Gehwege, auf denen auch Radfahren nicht erlaubt ist, sind für Roller tabu, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ein Abstellverbot gilt für schützenswerte und sensible Bereiche

Zur Gewährleistung eines geordneten und verkehrssicheren Betriebes hat sich der Anbieter wie schon seine Vorgänger zur Einhaltung konkreter Regeln für das Fahren und Parken der E-Scooter verpflichtet. Diese betreffen unter anderem Fragen des Nutzungsgebietes, der Größe der Fahrzeugflotte und des Auf- und Abstellens der Fahrzeuge. Besonders schützenswerte und sensible Bereiche der Innenstadt sind zu Abstellverbotszonen erklärt, in denen das Parken über ein digitales Verfahren (Geofencing) unterbunden wird. Die Stadtverwaltung hat in Abstimmung mit dem zuständigen Stadtratsausschuss Obergrenzen für die Anzahl auszubringender E-Scooter für die Innenstadt und das gesamte Stadtgebiet festgelegt. Mit der jetzt zu erwartenden Anzahl neuer Fahrzeuge werden diese Obergrenzen noch nicht erreicht.

Mit einer freiwilligen Selbstverpflichtungserklärung hat sich der Anbieter Yoio dazu verpflichtet, in Abstimmung mit der Landeshauptstadt die Fahrzeugflotte gegebenenfalls zu reduzieren.