Zwei Autos im Wert von 130.000 Euro in Erfurt gestohlen

Erfurt. In dem Erfurter Ortsteil Marbach wurden von Unbekannten zwei Autos gestohlen. Die Fahrzeuge haben einen Gesamtwert von 130.000 Euro.

In der vergangenen Nacht wurden in Erfurt-Marbach gleich zwei Autos gestohlen. Zuerst meldete sich eine Frau, da das Auto ihres Mannes, ein Porsche, offenbar gestohlen wurde. Demnach wurde sie von Motorgeräuschen geweckt. Als sie aus dem Fenster schaute sah sie, wie das Auto, welches einen Wert von 70.000 Euro hat, gerade vom Grundstück gefahren wurde. Trotz unmittelbar danach eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei denen mehrere Streifenwagen und sogar ein Polizeihubschrauber zum Eisatz kam, wurde das gestohlene Fahrzeug nicht gefunden.

Beide Autos mit Keyless-Go-System ausgestattet

Am Freitagvormittag meldete außerdem ein 65-jähriger Mann den Diebstahl seines Autos vom Typ Audi Q5, dessen Wert bei über 60.000 Euro liegt. Er gab an, dass der Wagen über Nacht auf seinem Grundstück gestanden hatte. Wie die Polizei mitteilt, sind beide Fahrzeuge mit dem Keyless-Go-System ausgestattet. Es ist davon auszugehen, dass die Diebe das Funksignal des Systems manipulierten und so die Autos stehlen konnten.

