Zum Brand an einem Supermarkt musste die Polizei ausrücken. (Symbolfoto)

Zwei Brände in Erfurt: Polizei geht von Brandstiftung aus

Erfurt In Erfurt haben zwei Brände an einem Supermarkt und einem Schnellimbiss Schäden verursacht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Freitagnacht sind bei zwei kleineren Bränden an einem Supermarkt und einem Schnellimbiss in Erfurt Schäden verursacht worden. Am Supermarkt brannten laut Polizeiangaben zwei Kubikmeter leere PET-Flaschen ab, welche im Außenbereich gelagert waren.

Beim Schnellimbiss wurde eine im Außenbereich angebrachte Speisekarte angezündet, von der das Feuer auf das Gebälk des Imbisses übergriff. Das Feuer ging hier von allein wieder aus, während zum Löschen der PET-Flaschen die Feuerwehr ausrücken musste.

Die Schadenshöhe konnte bisher noch nicht beziffert werden. Bei beiden Bränden muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Bisher gibt es keine Hinweise zu den Tätern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Erfurter Polizei zu melden.

