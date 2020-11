Zwei Einsätze, die offenbar in keinem direkten Zusammenhang standen, sorgten am Dienstagvormittag für Aufsehen nahe dem Anger-Entree.

Erst war die Polizei mit großem Aufgebot im Einsatz, weil jemand einen Mann mit einem Messer in der Hand auf dem Anger gesehen haben wollte. Dies stellte sich als Hammer heraus, den der Mann von einer Baustelle gestohlen hatte. Der Mann wurde gestellt. Kurz darauf musste die Feuerwehr anrücken und das Gebäude evakuieren, weil in einem Nagelstudio ein Küchengerät unter einem Brandmelder in Betrieb genommen worden war und so einen Fehlalarm ausgelöst hatte.