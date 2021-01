Zwei politische Antipoden aus Erfurt in Berlin

Erfurt Antje Tillmann (CDU) und Carsten Schneider (SPD) sind im Bundestag politische Antipoden, aber für Erfurt gehen sie im Gleichschritt und haben Anteil an Millionenförderungen in der Erfurter und Weimarer Region.

18 Jahre ist es her, dass sich Antje Tillmann und Carsten Schneider erstmals über den Weg liefen. Im Wahlkampf zum Deutschen Bundestag 2002. Viel zu sagen hatte man sich damals nicht, man befand sich schließlich in politischer Rivalität um die Gunst des Souveräns. Verbal gab's da aber schon mal was auf die Socken, wenn sich der damals 26-jährige Sozialdemokrat, der schon vier Jahre mehr Berlin-Erfahrung hatte - Schneider zog 1998 als damals jüngster Abgeordneter aller Zeiten in den Bundestag ein - mit der damals 38-jährigen Christdemokratin im Rededuell maß.

Schneider, Ur-Erfurter, und die in Düsseldorf geborene Antje Tillmann, sie trennten in den politischen Ansichten Welten. Und doch lag man eigentlich nicht so weit auseinander. Denn die beiden Parlamentarier hatten einen gemeinsamen Nenner mit sechs Buchstaben - Erfurt, ihre Heimatstadt.

"Wir sind beide gelassener geworden", sagt Antje Tillmann und lächelt dabei. Carsten Schneider formuliert es auf seine Weise: "Wir sind keine Gegner mehr, sondern Mitbewerber mit gleichen Interessen, aber in vielen Dingen unterschiedlichen Ansichten". Klingt etwas gestelzt, aber wenn man die beiden Berufspolitiker in den letzten Jahren beobachtet hat, merkt man schon, dass sie sich mit Respekt, Achtung und auch Sympathie begegnen.

Die Gelegenheiten, bei denen beide gemeinsam auftreten, machen es ihnen aber auch leicht, die Gemeinsamkeit hervorzuheben. Oft sind es offizielle Termine, bei denen Geld im Spiel ist. Meist im Millionenbereich. Fördergeld für Erfurter Projekte, dass die beiden Bundestagsabgeordneten gemeinsam losgeeist haben. Weil sie eben wissen, wo die Fleischtöpfe stehen und was drin ist.

Schneider, gelernter Bankkaufmann, war mehrere Jahre haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und ist heute deren parlamentarischer Geschäftsführer. Antje Tillmann hat Finanzwirtschaft studiert, als Finanzbeamtin gearbeitet und sich als Steuerberaterin prüfen lassen. Seit 2014 fungiert sie als finanzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion. Geballte Erfurter Fachkraft, möchte man sagen, wenn man die "Kaderakten" der beiden studiert.

Antje Tillmann kam 1993 nach Erfurt. Drei Jahre lang hatte sie zuvor nach der Wiedervereinigung als Aufbauhelferin im Finanzministerium Brandenburg erste Ost-Erfahrung gemacht, ehe sie der damalige Thüringer Finanzminister Klaus Zeh als Büroleiterin nach Erfurt lockte. Gelandet ist sie dann aber im Ministerium. 1994 wurde sie Stadträtin in Erfurt, stand bis 2002 der CDU-Fraktion vor. Dann gab sie ihr Steuerbüro auf und zog in den Wahlkampf, schaffte es 2002 über die Liste in den Bundestag. Schneider kannte sie da noch nicht genauer. Man duellierte sich verbal im gleichen Wahlkreis mit harten Bandagen. Ihr Slogan: "Wahlkampf ist schließlich kein Freundeskreis". In ihrer ersten Legislaturperiode in Berlin landete sie im Haushaltsausschuss unter Rot-Grün. "Er war Regierung, ich Opposition", sagt sie und lächelt wieder dabei.

Ihren parteilichen Antipoden habe sie damals schon als "temperamentvoll, engagiert und im positiven Sinne ehrgeizig" erlebt. In der zweiten Legislaturperiode kam es dann unter der großen Koalition zur Zusammenarbeit. "Wir haben uns abgestimmt, weil man so mehr erreichen konnte", sagt sie. Sie habe immer für Thüringen gekämpft, aber für den sogenannten "Ost-Verbund" hegte sie keinerlei Sympathie. "Wir haben doch auch mit westlichen Bundesländern viele Gemeinsamkeiten. Und man muss sich, wenn man etwas erreichen will, Verbündete suchen". Bayern oder Nordrhein-Westfalen hätten oft auf Thüringer Seite gestanden. Man könne sich nicht beklagen, der Freistaat sei bei großen Projekten vom Bund gut gefördert worden.

Schneider und Tillmann kennen die Programme, wo etwas zu holen ist. Beide haben, da es eine große Koalition ist, Zugriff darauf. "Da wir haushälterisch Bescheid wissen, ergibt sich da so manches", sagt die Christdemokratin. Man habe zwei Wege: Man stellt fest, etwas funktioniert zu Hause nicht und dann schaut man, ob es im Bund dafür Geld gibt. Weg zwei: In Berlin wird etwas aufgelegt und wir schauen gemeinsam, wo es in unserem Wahlkreis Erfurt und Weimar passen könnte. "Ich schaue bei Finanzen/Familie drauf, Carsten bei Haushalt und Sport".

Carsten Schneider geht ins 23. Jahr als Bundestagsabgeordneter. Man müsse sich schon bemerkbar machen als kleines Bundesland im Osten, meint er. "Wenn es nicht gerade Kemmerich ist, passiert bei der Wahrnehmung unseres Bundeslandes nicht viel", sagt er mit kritischem Unterton. "Aber man wird gelassener", gibt er Antje Tillmann recht. Die wiederum den Satz "Die Zeit schweißt zusammen" beisteuert.

Politisches und Privates könne man gut trennen. Obgleich, Unterschiede müssten schon sein. Schneider weiß auch, wie man die sichtbar machen sollte. Er hatte noch im Dezember gehofft, "dass Friedrich Merz CDU-Parteichef wird. Der polarisiert und dadurch werden die unterschiedlichen Konturen bei CDU und SPD geschärft." Provokante These. Aber man brauche wieder stärker wahrnehmbare Unterschiede und nicht diesen Einheitsbrei wie zuletzt, so der Sozialdemokrat. Nach drei Koalitionen seien die Schnittmengen aufgebraucht. In einer Demokratie werde schließlich der Sache wegen gestritten.

Was aber nichts mit dem persönlichen Verhältnis Schneider/Tillmann zu tun habe. Da gebe es genug "politische Schnittmengen". Im Gegensatz zu anderen, die partout nicht miteinander können und wollen. "Stimmt", sagt Antje Tillmann. "Bei den Grundwerten passt zwischen uns kein Blatt Papier". Und erst recht nicht, wenn es für Erfurt etwas zu erreichen gilt. Auch wenn man es in den vielen Jahren noch nicht geschafft habe, mal zusammen ein Bier oder ein Glas Wein zu trinken, wie beide erstaunt und lachend feststellen.

In den letzten Jahren hat es dank der Kooperation der CDU-Frau und des SPD-Mannes öfter in der Erfurter Kasse geklingelt. Gerade erst haben beide das Sportzentrum Essener Straße eingeweiht, für dass das Erfurt-Duo Schneider-Tillmann 2,7 Millionen Euro aus einem Sonderprogramm loseiste. Fünf Millionen konnten für den klimagerechten Umbau der Clara-Zetkin-Straße beschafft werden. Erst am 10. Dezember gab es einen 4,5-Millionen-Förderscheck aus dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen für die Sanierung des Dreienbrunnenbades und des Freibades Möbisburg. Auch hier hatten Schneider und Tillmann eine große Aktie dran, wie Erfurts Finanzdezernent Steffen Linnert ausdrücklich zu würdigen wusste.

Ebenso geht die Auswahl Erfurts als Modellstadt für den Städtebau als eine von vier deutschen Städten durch Haushaltsbeschluss des Bundestages im November 2018 (Finanzierung bis 2026 in Höhe von 50 Millionen Euro, davon 25 Millionen Euro vom Bund, Ziel: sozialer Stadtumbau), auf die gemeinsame Kappe der beiden. Da verblasst der 2019 gemeinsam durchgesetzte Investitionszuschuss des Bundes für die Sanierung von Iris-Garten, Südeingang und Empfangshalle auf der Ega in Höhe von 850.000 Euro fast etwas.

Manches funktioniert trotz der gedeihlichen Zusammenarbeit der beiden Erfurter in Berlin nicht. "Die Sanierung der Eishalle hat leider nicht geklappt. Aber warten wir's mal ab", sagt Antje Tillmann. Und Carsten Schneider grinst unter seiner Maske.