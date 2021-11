Zwei Feuerwehrmänner bei Brand in Erfurt verletzt: 100 Menschen in Sicherheit gebracht

Erfurt. Bei dem Versuch, ein Feuer in einer Bank in Erfurt zu löschen, wurden zwei Feuerwehrmänner verletzt.

Ein technischer Defekt löste am Mittwochmorgen am Juri-Gagarin-Ring in einem Bankgebäude in Erfurt ein Feuer aus. Demnach war ein Verteilerkasten im Dachgeschoss in Brand geraten. Etwa 100 Mitarbeiter mussten das Haus vorsorglich verlassen. Feuerwehr und Polizei kamen zum Einsatz.

Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, sodass kein Schaden am Gebäude entstand. Allerdings verletzten sich zwei Feuerwehrmänner leicht. Sie wurden im Krankenhaus vorsorglich behandelt.