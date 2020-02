Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Frauen lassen Kleidung im Wert von 1.400 Euro in ihren Taschen verschwinden

Ein Diebestrio fiel am Mittwoch einer Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft in der Erfurter Innenstadt auf. Die Mitarbeiterin hatte beobachtet, wie sich zwei Frauen zahlreiche Kleidungsstücke in ihre Tragetasche steckten.

Der männlicher Begleiter hatte versucht vom Diebstahl abzulenken, indem er vorgab sich einen Mantel anzuschauen. Als sich die zwei Frauen durch die Verkäuferin ertappt fühlten, ergriffen sie die Flucht. Die beiden Täterinnen konnten durch die Angestellten festgehalten werden. Dem Mann gelang die Flucht mit einer unbekannten Menge an Beute.

Die zwei Frauen hatten über 30 Bekleidungsstücke im Wert von circa 1.400 Euro in ihrer Tasche verschwinden lassen. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden. Beide Frauen im Alter von 23 und 25 Jahren wurden nach ihrer Festnahme in der Gewahrsamszelle untergebracht. Am Donnerstag sollen sie dem Haftrichter vorgeführt werden.

