Zwei hochwertige Autos in Erfurt gestohlen - Ein Fahrzeug mittlerweile in Sachsen gefunden

Erfurt. In der Nacht auf Freitag wurden im Erfurter Süden zwei teure Autos - ein Audi und ein Mercedes - gestohlen. Ein Wagen konnte nun im Nachbarland Sachsen aufgespürt werden.

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurden im Erfurter Dichterviertel (Löbervorstadt) zwei hochwertige Autos gestohlen. Der Audi mit einem Wert von etwa 65.000 Euro wurde Freitagmorgen in Sachsen gesichtet. Die Polizeibeamten stoppten daraufhin das Fahrzeug und nahmen den mutmaßlichen Dieb fest.

Außerdem wurde ein Mercedes im Wert von ungefähr 70.000 Euro entwendet. Ein Zeuge meldete laut Polizei mehrere Personen, die an dem Diebstahl beteiligt gewesen sein könnten.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein Auto konnte nach Angaben der Polizei am frühen Freitagmorgen durch ein eingebautes Ortungssystem kurzzeitig in Sachsen geortet und daraufhin in dem benachbarten Bundesland gesichert werden. Der Fahrer habe zwar versucht zu fliehen, sei aber gefasst worden.

Drittes Auto ins Visier geraten

Außerdem meldete sich am Freitag ein weiterer Anwohner bei der Polizei und berichtete, dass wahrscheinlich auch sein Auto gestohlen werden sollte. Der Mann hatte sich Videoaufzeichnungen von seinem Grundstück angeschaut und darauf eine männliche Person gesehen, die durch das offene Hoftor auf sein Grundstück kam und sich das Auto ansah. Es wird angenommen, dass die Taten aufgrund der örtlichen Nähe im Zusammenhang stehen. Weitere versuchte Diebstähle in der betreffenden Nacht schloss die Polizei nicht aus.

Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0361/74430 melden.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: