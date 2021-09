Zwei Rennradfahrer bei Unfall in Erfurt schwer verletzt

Erfurt. Bei einem Unfall in Erfurt sind zwei Radsportler schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall in Erfurt-Bischleben sind am Mittwochnachmittag zwei Rennradfahrer schwer verletzt worden. Eine 57 Jahre alte Autofahrerin übersah die beiden jungen Männer, als sie links abbiegen wollte. Diese konnten nicht mehr bremsen und prallten frontal auf das Auto, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Die 17 und 18 Jahre alten Radfahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 11.000 Euro.

