In der Berliner Straße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand.

Zwei Tote bei Wohnungsbrand in Erfurt

Erfurt. Eigentlich war die Erfurter Feuerwehr wegen eines Rauchmelders gerufen wurden. Kurze Zeit später wurde das wahre Ausmaß des Brandes klar.

Bei einem Zimmerbrand in Erfurt-Nord sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Gegen 16.45 Uhr war die Erfurter Feuerwehr am Donnerstagnachmittag in die Berliner Straße ausgerückt. Anhand der Erstmeldung gingen die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch von einem Heimrauchmelder aus, der Probleme machte.

Zwei Personen konnten nicht mehr gerettet werden

Noch auf dem Weg zum Einsatzort erhielt die Feuerwehr die Nachricht, dass die Anwohner zunehmend Rauchentwicklungen meldeten und erhöhte die Alarmstufe, wie Sprecher Lars Angler berichtet. Vor Ort wurde die Brandbekämpfung mit insgesamt 32 Einsatzkräften durchgeführt, die Nachbarwohnungen kontrolliert und anschließend die Brandwohnung belüftet. Zwei Personen konnten nicht mehr gerettet werden. Die betroffene Wohnung ist laut Feuerwehr derzeit nicht bewohnbar.

Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Eingesetzt waren neben dem Löschzug der Berufsfeuerwehr die Freiwillige Feuerwehr Ilversgehofen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Der Einsatz dauerte bis 18 Uhr an. Zur Brandursache kann die Feuerwehr noch keine Aussagen treffen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.