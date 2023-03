Zwei Verletzte bei Unfall – Flucht vor Polizei – 30 Flaschen Rum gestohlen

Erfurt Bei einer Frontalkollision sind zwei Autofahrer verletzt worden. Außerdem machten Einbrecher hochprozentige Beute. Die Polizeimeldungen für Erfurt.

Das meldet die Polizei in Erfurt

Kollision mit Gegenverkehr

Zwei Personen sind bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Erfurt verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 67-jähriger Autofahrer in der Eisenberger Straße in den Gegenverkehr. Es kam zur Kollision mit dem VW Caddy eines 59-Jährigen. Der VW-Fahrer und sein 61-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehr als 25.000 Euro. Gegen den 67-jährigen Verursacher werde ermittelt.

Flucht vor Polizeikontrolle

Besonders eilig hatte es ein Autofahrer in der Nacht zum Dienstag. Polizisten fiel das hochmotorisierte Fahrzeug auf, wie es mit überhöhter Geschwindigkeit in der Magdeburger Allee unterwegs war. Die Anhaltesignale der Polizisten ignorierte der 23-jährige Fahrer und flüchtete stattdessen vor der Kontrolle. Schließlich habe eine weitere Streife den Mann im Erfurter Stadtteil Rieth stoppen können. Laut den Angaben kam heraus, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der hochwertige Audi wurde beschlagnahmt.

Versuchter Einbruch in Praxis

Am Wochenende versuchten Unbekannte in eine ergotherapeutische Praxis im Erfurter Norden einzubrechen. Wie der Polizei am Montag mitgeteilt wurde, hebelten die Täter dazu mit Gewalt eine Hoftür auf. Ob sie bei der Tatausführung gestört wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Laut Polizei verließen sie jedoch den Tatort ohne Beute. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Einbrecher stehlen etwa 30 Flaschen Rum

Hochprozentige Beute machten Einbrecher am Wochenende in der Erfurter Altstadt. Die Täter hatten sich Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses verschafft und dort den Verschlag eines Rum-Sammlers gewaltsam geöffnet. Sie entwendeten etwa 30 Flaschen Rum verschiedener Hersteller und Preisklassen im Wert von etwa 1000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.