Zweimal Streik in Erfurter Kaufland-Märkten

Erfurt. Die Gewerkschaft Verdi will den Druck in der Tarifverhandlung erhöhen. Wie die Supermarkt-Betreiber reagieren.

Zwei Kaufland-Filialen in Melchendorf und an der Leipziger Straße werden am Freitag in Erfurt bestreikt. Nach inzwischen vier gescheiterten Verhandlungsterminen in der Tarifrunde des Einzel- und Versandhandels in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen will die Gewerkschaft Verdi so den Druck vor der bald anstehenden fünften Verhandlungsrunde erhöhen.

Während Unternehmen Jahr für Jahr Rekordumsätze einführen, so Matthias Adorf, Gewerkschaftssekretär bei Verdi Thüringen, bliebe für ihre Beschäftigten nur Reallohnverlust übrig. „Dieses Verhalten ist unterirdisch“, so Adorf. Kaufland sieht die Streiks gelassen und teilt mit: „Die Filialen haben regulär geöffnet, die Kunden können wie gewohnt ihre Einkäufe tätigen.“