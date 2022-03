Zweites Jahr ohne „Thüringenausstellung“ in Erfurt

Die Ausstellungs-GmbH von Constanze Kreuser war in der Phase der Buga-Vorbereitung eine von 15 Sponsoren, die „Buga-Zwerge" für die Werbung in Einkaufszentren finanzierten. Nach der Buga hat der Zwerg ein festes Domizil am Sitz des Unternehmens gefunden - als Mutmacher in der Krise.