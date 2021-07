Der Buga-Standort Petersberg in Erfurt.

Zwischenbilanz nach 99 Tagen Bundesgartenschau in Erfurt

Erfurt Seit dem 23. April läuft die Bundesgartenschau in Erfurt - und damit schon seit fast 100 Tagen. Am Freitag soll eine erste Bilanz gezogen werden.

Die ersten 100 von insgesamt 175 Tagen sind fast rum: Am Freitag um 11 Uhr wollen Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) und Buga-Chefin Kathrin Weiß nach 99 Tagen Bundesgartenschau (Buga) in der Landeshauptstadt eine erste Bilanz ziehen. Auch Gastronomie, Hotellerie und Tourismus sowie die Kirche werden die Auswirkungen der Buga für Erfurt und Thüringen in einer ersten Zwischenbilanz auf dem Petersberg einordnen.

Wie schnell die Zeit vergeht

Erstmals in der Geschichte der Bundesgartenschau musste bei der Organisation eine Pandemie mitbedacht und eingeplant werden. Die Zahl der Gäste war laut Veranstaltern zuletzt mit Beginn der Sommerferien in Thüringen und den umliegenden Bundesländern stark gestiegen.

